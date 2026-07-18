خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

تقدم دار الأوبرا المصرية خلال صيف 2026 برنامجًا فنيًا متنوعًا يضم عددًا من الحفلات الغنائية والموسيقية بمشاركة مجموعة من نجوم الطرب، وذلك على المسرح المكشوف بالقاهرة ومسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

ويقدم الموسم الصيفي باقة من الحفلات التي تجمع بين الأغاني الخاصة، والموسيقى الحديثة، والأعمال التي ارتبط بها الجمهور، بمشاركة عدد من الأسماء البارزة في عالم الغناء والموسيقى.

فؤاد ومنيب

تنطلق فعاليات البرنامج الصيفي على المسرح المكشوف بحفل فريق فؤاد ومنيب يوم الأربعاء 22 يوليو، حيث يقدم الثنائي مجموعة من أعماله الموسيقية التي تمزج بين الطابع الشرقي والرؤية الموسيقية المعاصرة.

علي الحجار

يلتقي الفنان علي الحجار بجمهوره من خلال حفل غنائي على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية يوم الخميس 23 يوليو، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي شكلت جزءًا مهمًا من مشواره الفني.

وجيه عزيز

يحيي الفنان وجيه عزيز وفرقته حفلًا يوم الجمعة 24 يوليو على المسرح المكشوف، في أمسية يقدم خلالها عددًا من أعماله الغنائية الخاصة.

أشرف محروس وفرقة الفراعنة

تشارك فرقة الفراعنة بقيادة الفنان أشرف محروس ضمن فعاليات الموسم الصيفي يوم الأحد 26 يوليو، في حفل يجمع بين الموسيقى والعروض الجماعية.

سعد العود

يقدم سعد العود وفرقته حفلًا يوم الإثنين 27 يوليو، ضمن برنامج الأوبرا الصيفي، حيث يستعرض مجموعة من أعماله الموسيقية.

شريف منير

يظهر الفنان شريف منير من خلال مشروعه الموسيقي "نوستالجيا" يوم الثلاثاء 28 يوليو، في حفل يستعيد خلاله أجواء عدد من الأعمال الموسيقية الشهيرة.

نسمة عبد العزيز

تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلًا يوم الأربعاء 29 يوليو، وتقدم خلاله رؤيتها الخاصة لعدد من الأعمال الموسيقية بأسلوبها المميز.

مدحت صالح

يحيي الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا يوم الخميس 30 يوليو على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه.

نسمة محجوب

وتقدم الفنانة نسمة محجوب وفرقتها حفلًا يوم السبت 1 أغسطس على المسرح المكشوف، حيث تستعد لغناء عدد من أعمالها التي حققت نجاحًا لدى الجمهور.

أحمد الحجار ونوران أبو طالب

يجتمع الفنان أحمد الحجار والمطربة نوران أبو طالب في حفل يوم الأحد 2 أغسطس، في ليلة تجمع بين التجارب الغنائية المختلفة.

وائل الفشني

يحيي الفنان وائل الفشني وفرقته حفلًا يوم الثلاثاء 3 أغسطس، يقدم خلاله مجموعة من أغانيه التي تجمع بين الطابع الغنائي والروحاني.

عمرو سليم

ويختتم الموسيقار عمرو سليم حفلاته ضمن البرنامج الصيفي بحفل منفرد يوم الخميس 6 أغسطس على مسرح سيد درويش، يقدم خلاله مجموعة من أعماله الموسيقية.

وتواصل دار الأوبرا المصرية من خلال موسمها الصيفي 2026 تقديم تجارب موسيقية متنوعة، تجمع بين نجوم لهم تاريخ طويل في الساحة الفنية وتجارب موسيقية جديدة، في محاولة للحفاظ على حضور الحفلات الحية أمام الجمهور خلال موسم الصيف.