فى أبريل ومايو.. حفلات دار الأوبرا ترفع شعار كامل العدد

تحتفل دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بنجاح حفلاتها خلال شهري أبريل ومايو، حيث شهدت جميع حفلاتها لافتة "كامل العدد" ونفاد التذاكر.

وحرص جمهور أغاني الزمن الجميل على الحضور والمشاركة والاستمتاع بنجوم ونجمات الأوبرا الذين يقدمون الفن الراقي على جميع مسارحها سواء بالقاهرة أو الإسكندرية، بمصاحبة مجموعة من المايستروز خبراء الموسيقى، من بينهم المايسترو محمد الموجي، والمايسترو حازم القصابجي، والمايسترو أحمدعامر ، والمايسترو مصطفى حلمي. والمايسترو صلاح غباشى.

ويرى القائمون على الأوبرا أن هذا الإقبال إن دل على شيء فإنما يدل على أن الفن القوي لا ينتهي بمرور السنين أو برحيل أصحابه، بل يظل حيًا مدى الحياة.

المركز الثقافي القومي

وعقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعا مع ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، لمتابعة الاتفاق التنفيذي لمنحة مشروع تحسين وتجهيزات المركز الثقافي القومي «دار الأوبرا المصرية».

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع، إلى جانب تنظيم حفل فني كبير يجمع الجانبين المصري والياباني، احتفالا بانتهاء أعمال تطوير المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أهمية تنفيذ خطة شاملة لإعادة تطوير مرافق دار الأوبرا المصرية، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويعزز من دور الأوبرا باعتبارها أحد أهم الصروح الثقافية والفنية في مصر والمنطقة.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن اتفاقية المنحة اليابانية تعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية، واستمرار جهود الحكومة اليابانية في دعم وتطوير دار الأوبرا المصرية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف مجالات التنمية والثقافة والفنون.

ومن جانبه قال إيبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمكتب مصر، إن الهيئة تعتز بالشراكة الممتدة مع وزارة الثقافة المصرية،

مؤكدا أن دار الأوبرا المصرية تمثل رمز للصداقة والتعاون الثقافي بين مصر واليابان، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف "إيبيساوا يو" أن "جايكا" تحرص على استمرار التعاون مع دار الأوبرا المصرية في دعم خطط تطوير وتحديث مسارحها من خلال المنحة المقدمة من جايكا ، بما يسهم في تعزيز دورها الثقافي والفني، وتوفير بيئة تواكب أحدث المعايير الفنية والتقنية العالمية.

وأشار إلى أن مشروع تطوير المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والمتوقع الانتهاء منه خلال عام 2027، يجسد استمرار التعاون الثقافي والفني المثمر بين الجانبين المصري والياباني، ويعكس الحرص المشترك على دعم البنية التحتية الثقافية والفنية.