كرهت كل شيء حتى الفن.. محمد عساف يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية

كشف المطرب الفلسطيني محمد عساف تفاصيل كثيرة عن قرار ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية كما فجر لأول مرة قصة رفض نجم أو نجمة مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الشهير The Voice Kids قبل فترة انتشار مرض الكورونا.

وقال محمد عساف، في تصريحات تليفزيونية: في سنة من السنوات كلموني أكون عضو لجنة تحكيم في ذا فويس كيدز، وأنا فرحت أن دي حاجة محصلتش، لأن حد من الفنانين قال لو محمد عساف في اللجنة أنا مش هكون موجود، السنة دي كان فيها كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني ومش متأكد مين النجم اللي رفض، ولكن حد قال محمد عساف لأ، لو هو موجود أنا لأ، وأنا مش عارف السبب وعمري ما كان في مواقف بيني وبين حد، هو مش كاظم الساهر، أنا زعلت من موقف الشخص نفسه لأن أنا عملت إيه؟، ولكني ارتحت لأني كنت هبقى في موقف انتقاد.

أما عن قرار اعتزاله، أكمل محمد عساف: الظرف كله اللي حصل من العدوان على غزة ساب عندي إحباط، وكرهت كل شيء حتى الفن، ولهذا أخدت قرار الاعتزال 3 سنين وده أقل شيء، ومن أول شهر في بداية العدوان كنت أخدت القرار بالاعتزال، حتى فكرت إن أغنيتي الفلسطينية اللي بتحاول توري العالم ولكن اللي حصل كان أكبر مني بكتير، وبقيت مش قادر غير أني أتكلم على السوشيال ميديا، كان صعب عليا أتكلم وأمارس نشاطي الفني لأن دول أهلي.

حذفت عدد من المنصات العالمية أغنية “أنا دمي فلسطيني” للفنان محمد عساف، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين محبيه.

وصرح محمد عساف لإحدى الصحف العربية قائلاً: "هذا الاتهام يزيدني شرفًا وانتماءً لوطني فلسطين وقضيّتي العادلة”.

وأضاف محمد عساف: “حتى لو حذفوا هذه الأغنية ستظلّ في ذاكرة ووجدان كلّ فلسطيني وكلّ شريف يدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الحصول على حرّيته واستقلاله”.

فيما دفع هذا الهجوم بعض القائمين على إحدى المنصات إلى الرد على الأمر، قائلين: “المحتوى فُقد من قائمة أغاني الفنان محمد عساف بسبب خطأ ما”.

وتابعوا: "لقد كنا وما زلنا ندعم أعمال وفن الفنان محبوب العرب محمد عساف، ونتطلع إلى أن نستعيد محتواه المفقود على منصتنا قريبًا، لنستمتع ببعض من أفضل أعماله معًا على قائمة This is Mohammad Assaf".