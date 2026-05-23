محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن إيران كانت تستهدف إيفانكا ترامب في مخطط اغتيال من قبل عنصر تابع للحرس الثوري الإيراني في محاولة انتقامية بسبب قيام الرئيس بقتل المرشد الأعلى الايراني.

وقالت نيويورك بوست في تقرير لها : محمد باقر سعد داود الساعدي الذي تم القبض عليه مؤخرا كان قد تعهد بقتل إيفانكا .

ووفق صحيفة نيويورك بوست ؛ فقد كان بحوزة الساعدي مخطط لمنزل إيفانكا ترامب في ولاية فلوريدا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن محمد باقر سعد داود الساعدي مواطن عراقي كان يستهدف عائلة ترامب ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبل 6 سنوات.