وثيقة سرية بالبيت الأبيض.. تفاصيل مثيرة بشأن خطة واشنطن حال اغتيال ترامب

كشف مسؤولٌ مُقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مكان رسالة الرئيس إلى نائبه جيه دي فانس في حال اغتياله.

وقال سيباستيان جوركا، الذي قاد استراتيجية مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب خلال هذه الولاية، إن هناك عدة "بروتوكولات" مُطبّقة في حال تعرّض الرئيس لأي مكروه، بما في ذلك وجود رسالة شخصية إلى نائبه.

وقال جوركا، في حديثه مع بودكاست "بود فورس ون" التابع لصحيفة نيويورك بوست: "لدينا بروتوكولات، صدّقوني. لا يمكنني مناقشتها، لكن لدينا بروتوكولات".

وأضاف جوركا: "هناك رسالة في درج مكتب ريزولوت مُوجّهة إلى نائب الرئيس في حال تعرّضه لأي مكروه".

وفي يناير، صرّح ترامب بأنه ترك "تعليماتٍ واضحة" في حال تعرّضه للاغتيال من قِبل إيران، وذلك بعد تلقّيه تهديداتٍ بالقتل.

وقال الرئيس الأمريكي لشبكة نيوز نيشن: "لقد أبلغتُ... أنه في حال حدوث أي شيء، فسوف نُفجّر البلاد بأكملها"، ولم يُشر الرئيس إلى أي رسالة كان قد كتبها إلى فانس في ذلك الوقت.

ونجا ترامب بالفعل من ثلاث محاولات اغتيال علنية، كان آخرها أواخر الشهر الماضي في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، عندما اقتحم رجل مسلح الأمن، بزعم محاولته الوصول إلى الرئيس ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة.

وأظهر مقطع فيديو فانس وهو يُقتاد بسرعة من الحفل في 25 أبريل، بينما بقي ترامب جالسًا، على الرغم من أن الرئيس اعترف لاحقًا بأن ذلك كان على الأرجح من فعله لأنه "أراد أن يرى ما يجري".

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشتبه به، كول ألين البالغ من العمر 31 عامًا، بعد وقت قصير من إطلاقه النار ببندقية طويلة عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من قاعة الاحتفالات، وفقًا لمسؤولين.

مثل ألين لاحقًا أمام المحكمة بتهمة محاولة اغتيال الرئيس، من بين تهم أخرى، ودفع ببراءته.

كما نجا ترامب من محاولتي اغتيال أخريين قبيل الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، الأولى في تجمع انتخابي في بتلر، بنسلفانيا، في يوليو.