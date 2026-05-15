قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-5-2026
حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يغطي مصر وتقلبات ربيعية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 مايو 2026
عشر ذي الحجة أعظم أيام العام .. فضلها وطرق اغتنامها بالطاعات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من أبيدوس لـ أوروبا.. مصر تقترب من التحول إلى مركز عالمي لتصدير الكهرباء
أسعار الخراف بسوق البشارية بأسوان تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألفًا
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: ندعم كل إجراءات الكويت لصون أمنها ومقدراتها
الرئيس الصيني لـ ترامب: التعامل غير الصحيح مع قضية تايوان قد يقود إلى صدام أو حتى مواجهة عسكرية
الرئيس الصيني: يتعين على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها
بدءا من اليوم.. خصومات استثنائية (50%) على مونوريل شرق النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وثيقة سرية بالبيت الأبيض.. تفاصيل مثيرة بشأن خطة واشنطن حال اغتيال ترامب

محاولة اغتيال ترامب
محاولة اغتيال ترامب
قسم الخارجي

كشف مسؤولٌ مُقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مكان رسالة الرئيس إلى نائبه جيه دي فانس في حال اغتياله.

أفاد مسؤولٌ في البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب قد وجّه رسالةً إلى نائبه جيه دي فانس تحسّباً لاغتياله.

وقال سيباستيان جوركا، الذي قاد استراتيجية مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب خلال هذه الولاية، إن هناك عدة "بروتوكولات" مُطبّقة في حال تعرّض الرئيس لأي مكروه، بما في ذلك وجود رسالة شخصية إلى نائبه.

وقال جوركا، في حديثه مع بودكاست "بود فورس ون" التابع لصحيفة نيويورك بوست: "لدينا بروتوكولات، صدّقوني. لا يمكنني مناقشتها، لكن لدينا بروتوكولات".

وأضاف جوركا: "هناك رسالة في درج مكتب ريزولوت مُوجّهة إلى نائب الرئيس في حال تعرّضه لأي مكروه".

وفي يناير، صرّح ترامب بأنه ترك "تعليماتٍ واضحة" في حال تعرّضه للاغتيال من قِبل إيران، وذلك بعد تلقّيه تهديداتٍ بالقتل.

وقال الرئيس الأمريكي لشبكة نيوز نيشن: "لقد أبلغتُ... أنه في حال حدوث أي شيء، فسوف نُفجّر البلاد بأكملها"، ولم يُشر الرئيس إلى أي رسالة كان قد كتبها إلى فانس في ذلك الوقت.

ونجا ترامب بالفعل من ثلاث محاولات اغتيال علنية، كان آخرها أواخر الشهر الماضي في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، عندما اقتحم رجل مسلح الأمن، بزعم محاولته الوصول إلى الرئيس ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة.

وأظهر مقطع فيديو فانس وهو يُقتاد بسرعة من الحفل في 25 أبريل، بينما بقي ترامب جالسًا، على الرغم من أن الرئيس اعترف لاحقًا بأن ذلك كان على الأرجح من فعله لأنه "أراد أن يرى ما يجري".

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشتبه به، كول ألين البالغ من العمر 31 عامًا، بعد وقت قصير من إطلاقه النار ببندقية طويلة عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من قاعة الاحتفالات، وفقًا لمسؤولين.

مثل ألين لاحقًا أمام المحكمة بتهمة محاولة اغتيال الرئيس، من بين تهم أخرى، ودفع ببراءته.

كما نجا ترامب من محاولتي اغتيال أخريين قبيل الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، الأولى في تجمع انتخابي في بتلر، بنسلفانيا، في يوليو.

اغتيال ترامب رسالة سرية بالبيت الأبيض رسالة سرية الرئيس الأمريكي جيه دي فانس محاولة اغتيال ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

بالصور

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد