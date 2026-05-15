قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21
باحث سياسي: الأمن العراقي أحبط تمركز إسرائيل في صحراء النخيب وأمريكا خالفت اتفاقاتها
ترامب إيران: صبري تجاه إيران لن يطول كثيرا
لخدمة 40 ألف حاج.. السياحة تطلق منصة رسمية لمتابعة الحجاج وإحكام الرقابة ميدانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-5-2026 والقنوات الناقلة
جدل واسع حول "تنظيف القولون السريع" عبر وصفات متداولة على السوشيال ميديا
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مقايضة وضغط في مواجهة أمريكا
بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
ترامب: أفضل الحصول على يورانيوم إيران بدلا من دفنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب عن الأزمة مع إيران: نجحنا في حل ملفات عجز عنها الآخرون

ترامب و الرئيس الصيني
ترامب و الرئيس الصيني
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته نجحت في حل العديد من الأزمات المرتبطة بإيران، معتبرًا أن تلك الملفات “لم يكن بمقدور الآخرين حلّها”، وذلك خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين.


وقال ترامب إن هناك “تقاربًا كبيرًا” بشأن كيفية إنهاء الأزمة مع طهران، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي، كما شدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية.


ووصف الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين بأنها “رائعة”، مؤكدًا أن الجانبين توصلا إلى اتفاقيات تجارية وصفها بالمفيدة للطرفين.


وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن حل الأزمة سيصب في مصلحة الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة، إلى جانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة.


وشددت بكين على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة، داعية إلى استمرار جهود التهدئة وإعادة فتح الممرات الملاحية سريعًا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران شي جين بينغ بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

محمد حسن الجندي

وفاة الفنان الشاب محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

أفضل شهادات ادخار في البنوك

عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

ترشيحاتنا

ترامب و الرئيس الصيني

ترامب عن الأزمة مع إيران: نجحنا في حل ملفات عجز عنها الآخرون

ترامب

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي بأي ثمن

الخارجية الفلسطينية:

الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى ورفع علم الاحتلال سياسة ممنهجة

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد