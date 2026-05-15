مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-5-2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 إقامة مجموعة من المباريات المهمة في عدد من البطولات العربية والأوروبية، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات قوية تحمل أهمية كبيرة للفرق المشاركة، سواء في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة أو الهروب من مناطق الخطر.

ويأتي في مقدمة مواجهات اليوم اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ليفربول وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية في المراحل الأخيرة من عمر المسابقة، خاصة مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا أمام ليفربول في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وفي منافسات الدوري السعودي، تتواصل الإثارة بإقامة مواجهتين قويتين، حيث يلتقي فريق ضمك مع الفيحاء في مواجهة يسعى خلالها الطرفان لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في جدول الترتيب، بينما يستضيف التعاون نظيره الرياض في لقاء مرتقب ضمن منافسات الجولة الحالية من البطولة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ضمك أمام الفيحاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

التعاون أمام الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما تشهد بطولة الدوري الإماراتي إقامة ثلاث مباريات قوية، إذ يواجه عجمان فريق النصر في لقاء متكافئ، بينما يصطدم الشارقة بنظيره خورفكان في مواجهة مهمة لأصحاب الأرض، في حين يلتقي الوصل مع اتحاد كلباء في مباراة ينتظرها عشاق الكرة الإماراتية.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

عجمان أمام النصر في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً.

الشارقة أمام خورفكان في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً.

الوصل أمام اتحاد كلباء في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً