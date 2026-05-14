يستعد فريق الفتح لمواجهة النجمة على ملعب ميدان تمويل الأول في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري السعودي.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في بريدة.

موعد مباراة الفتح والنجمة في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة النجمة والفتح اليوم في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الفتح المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

بينما يحتل النجمة المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وتأكد هبوط النجمة رسمياً قبل عدة جولات.

ويضم النجمة عددا من اللاعبين المميزين، أبرزهم البرازيلي فيكتور براجا، ومواطنوه سمير كايتانو ولازارو، والفرنسي بلال بوطوبة، والعراقي علي جاسم، والمصري نبيل عماد دونجا، والبرتغالي جوجا.