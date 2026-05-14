مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-5-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في عدد من الدوريات العربية والأوروبية، حيث تتجه أنظار الجماهير إلى منافسات الدوري الإسباني والدوري السعودي، في ظل صراع مشتعل بين الأندية لحسم مراكز القمة والهروب من مناطق الخطر قبل نهاية الموسم.

ويتصدر المشهد في الدوري الإسباني اللقاء المرتقب الذي يجمع ريال مدريد أمام ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة تقربه من إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بينما يتمسك ريال أوفييدو بآماله الأخيرة للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة.

كما تشهد الجولة نفسها مواجهة قوية بين فالنسيا ورايو فاليكانو، في لقاء يبحث فيه كل فريق عن تعزيز موقعه بجدول الترتيب، إلى جانب مباراة جيرونا وريال سوسيداد التي تحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المراكز الأوروبية.

وفي الدوري السعودي، تتواصل الإثارة من خلال عدة مباريات مهمة، أبرزها مواجهة اتحاد جدة أمام الاتفاق، والتي ينتظرها عشاق الكرة السعودية لما تحمله من قوة وندية بين الفريقين، خاصة في ظل رغبة كل طرف في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

كما يلتقي الفتح مع النجمة في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يواجه القادسية فريق الحزم في مواجهة لا تقل أهمية ضمن منافسات الجولة الحالية.