مواعيد مباريات منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر للناشئين للظهور الأول في منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 17 المقرر انطلاقها اليوم بالمغرب.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره بمواجهة منتخب منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي المغرب وتونس.

تقام مباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم، الأربعاء، بمدينة سلا المغربية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6، كما تبث قناة الرياضية المغربية مباريات البطولة بشكل مباشر.

مواعيد مباريات منتخب مصر تحت 17 عامًا:

مصر تحت 17 عامًا × إثيوبيا - الأربعاء 13 مايو 2026-الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر تحت 17 عامًا × تونس - السبت 16 مايو 2026 -الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر تحت 17 عامًا × المغرب - الثلاثاء 19 مايو 2026 - الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.