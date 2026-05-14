شبانة يكشف تفاصيل اجتماع المصارحة بين سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور

أكد الإعلامي محمد شبانة أن سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، شهدت حالة من المصارحة والحديث الودي بين الطرفين.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "سيد عبدالحفيظ قال لإمام عاشور إن عقده ما زال يتبقى فيه موسمان مع الأهلي، ليرد اللاعب بأنه تلقى وعدًا من محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقب نهاية الموسم الماضي، بتعديل عقده وزيادته ماليًا، بما يوازي عقود أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن المدير الرياضي أخبره بذلك بشكل مباشر".

وتابع:" سيد عبدالحفيظ، أكد له أنه سيتم تعديل عقده في الفترة القادمة، وسيحصل على مقابل مادي أكثر من الثنائي وذلك وفق السياسة الجديدة لجديد العقود والتي سيتم العمل بها في الفترة القادمة".