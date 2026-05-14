تحذير قبل شراء الأضحية .. «البيطريين» تكشف علامات غش بالأسواق

حذّرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، من بعض أساليب الغش التي قد يلجأ إليها بعض التجار عند بيع الأضاحي قبل عيد الأضحى، مؤكدة ضرورة التأكد من سلامة الحيوان قبل الشراء حفاظًا على صحة المواطنين وضمان صلاحية الأضحية.

وقالت سماح نوح، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن بعض التجار يضعون الملح في العليقة أو المياه المقدمة للحيوان، ما يؤدي إلى انتفاخ جسمه وظهوره بوزن أكبر من وزنه الحقيقي، كما يلجأ البعض إلى برد الأسنان والقرون لإخفاء العمر الحقيقي للحيوان وجعله يبدو أصغر سنًا.

وأضافت أن الغش قد يمتد أيضًا إلى الموازين، لذلك نصحت بضرورة التأكد من وزن الحيوان أكثر من مرة قبل الشراء، خاصة لمن يقوم بشراء الأضحية لأول مرة.

وأكدت ضرورة الابتعاد عن شراء الأضاحي من الباعة الجائلين، موضحة أن بعض هذه الحيوانات تتغذى على القمامة وتعرف في هذه الحالة بـ«الجلالة»، وهي غير صالحة بسبب ما قد تحمله من أمراض وطفيليات قد تؤثر على جودة اللحوم وصحة الإنسان.

وأشارت إلى أن الحيوان السليم يجب أن يكون نشيط الحركة، لامع العينين، نظيف الفتحات الطبيعية وخاليًا من الإفرازات أو الاحمرار والتورم، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة الجلد وعدم وجود جرب أو تشققات.

كما نصحت بمعرفة نوع الغذاء الذي يتناوله الحيوان، محذرة من الحيوانات التي تعتمد على الخبز الجاف أو الذرة والخميرة بشكل أساسي، لأن ذلك يزيد من نسبة الدهون مقارنة بالحيوانات التي تتغذى على الأعلاف المتوازنة.

ولفتت إلى أن الحيوانات المربوطة باستمرار تكون أكثر عرضة لتراكم الدهون وقلة جودة اللحم، مؤكدة أن الاستعانة بشخص لديه خبرة أو بطبيب بيطري أثناء شراء الأضحية خطوة مهمة لضمان الاختيار الصحيح.