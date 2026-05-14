ناقلة نفط تابعة لـ«إنيوس» تعبر مضيق هرمز وسط ترقب لتطورات الملاحة في الخليج

أظهرت بيانات وتقارير ملاحية حديثة أن ناقلة نفط مرتبطة بشركة آينوس INEOS عبرت مضيق هرمز، في خطوة لفتت انتباه أسواق الطاقة وشركات الشحن البحري، وسط استمرار التوترات الأمنية في منطقة الخليج العربي التي تعد من أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالمياً.

وبحسب معلومات صادرة عن منصات تتبع السفن الدولية، فإن الناقلة واصلت رحلتها عبر المضيق بصورة طبيعية، في وقت تراقب فيه شركات الطاقة العالمية وحكومات غربية تطورات الوضع الأمني في الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً. وأشارت التقارير إلى أن حركة الملاحة في المنطقة لا تزال مستمرة، رغم المخاوف المتعلقة بأي تصعيد قد يؤثر على تدفقات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر النقاط حساسية في تجارة النفط الدولية، إذ يربط بين الخليج العربي وبحر العرب، وتعتمد عليه دول رئيسية مصدرة للخام مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران.

وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية حوادث استهداف واحتجاز لسفن تجارية وناقلات نفط، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تعزيز إجراءات السلامة ورفع مستويات التأهب أثناء عبور السفن.

وتأتي عملية العبور الأخيرة في ظل ارتفاع حالة الحذر بين شركات النقل البحري، خاصة مع تزايد التحذيرات الأمنية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. كما دفعت تلك التطورات بعض شركات التأمين البحري إلى إعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالسفن العابرة للمياه الإقليمية القريبة من إيران، الأمر الذي انعكس على تكاليف الشحن وأسعار التأمين.

من جهتها، لم تصدر الشركة تعليقاً رسمياً بشأن تفاصيل الرحلة أو طبيعة الشحنة المنقولة، غير أن مراقبين في قطاع الطاقة اعتبروا استمرار عبور الناقلات مؤشراً على تمسك الشركات العالمية بالحفاظ على سلاسل الإمداد وعدم تعطيل صادرات النفط رغم التوترات السياسية والأمنية.