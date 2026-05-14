عاصفة عنيفة تقتل ما يقرب من 90 شخصا في الهند

لقى ما يقرب ‌من 90 شخصا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا ​بالسكان في الهند وهي ولاية أوتار براديش​، مصحوبة ​بأمطار، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

وبث التلفزيون الهندي صورا لأشجار ولوحات إعلانية اقتلعتها رياح ​عاتية خلال العاصفة التي هبت ​أمس، الأربعاء، ما أدى إلى سقوط بعضها ‌على ⁠السيارات وسط سحب من الغبار وأكوام الحطام على جوانب الطرق.

من جانبه، قال مسئول في ولاية أوتار براديش​ الهندية، الذي طلب عدم الكشف ​عن هويته "لقي ​نحو 89 ⁠شخصا حتفهم بسبب العاصفة والبرق والحوادث المرتبطة بالأمطار".

بدوره، صرح ​مسئول إغاثة بالولاية لرويترز ​بأن ⁠بعض الوفيات نجمت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل، ولم يذكر تفاصيل ⁠عن ​جهود الإنقاذ.

وتجدر الإشارة إلى أن العواصف في هذه الولاية الشمالية تنتشر ⁠خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل ​أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء.

