الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عاصفة عنيفة تقتل ما يقرب من 90 شخصا في الهند

محمود نوفل

لقى ما يقرب ‌من 90 شخصا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا ​بالسكان في الهند وهي ولاية أوتار براديش​، مصحوبة ​بأمطار، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

وبث التلفزيون الهندي صورا لأشجار ولوحات إعلانية اقتلعتها رياح ​عاتية خلال العاصفة التي هبت ​أمس، الأربعاء، ما أدى إلى سقوط بعضها ‌على ⁠السيارات وسط سحب من الغبار وأكوام الحطام على جوانب الطرق.

من جانبه، قال مسئول في ولاية أوتار براديش​ الهندية، الذي طلب عدم الكشف ​عن هويته "لقي ​نحو 89 ⁠شخصا حتفهم بسبب العاصفة والبرق والحوادث المرتبطة بالأمطار".

بدوره، صرح ​مسئول إغاثة بالولاية لرويترز ​بأن ⁠بعض الوفيات نجمت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل، ولم يذكر تفاصيل ⁠عن ​جهود الإنقاذ.

وتجدر الإشارة إلى أن العواصف في هذه الولاية الشمالية تنتشر ⁠خلال الموسم الحار من  مارس إلى يونيو قبل ​أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء.
 

