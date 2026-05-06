الهند: بحارتنا في وضع آمن بمنطقة الخليج

أعلنت وزارة شئون الموانئ والممرات المائية الهندية اليوم /الأربعاء/ أن جميع البحارة الهنود مازالوا فى وضع آمن بمنطقة الخليج، مشيرة إلى أن السفن التى ترفع علم الهند، لم تتعرض لأى حادث خلال فترة الـ 48 ساعة الماضية .

ونقلت وكالة الأنباء الهندية /إيه.إن.أي.نيوز/ عن مدير إدارة الشحن بالوزارة "أوبيش كومار شارما" قوله - في تصريحات صحفية اليوم - إن الوزارة قامت بتسهيل عملية إعادة قرابة ثلاثة آلاف بحار من البحارة الهنود إلى بلدهم من منطقة الخليج حتى الآن، لافتا إلى أنه تمت اعادة 23 من أؤلئك البحارة لبلدهم خلال الساعات الثمانى والأربعين الماضية .

وقال شارما إن الوزارة مازالت تنسق مع وزارة الشئون الخارجية والبعثات الهندية والجهات البحرية المعنية من أجل ضمان سلامة البحارة الهنود وعدم تعطيل العمليات البحرية .

وأوضح أن هناك شركات بترول تستأجر سفنا ترفع العلم الهندى لنقل شحناتها، حيث يبلغ عدد هذه الشركات حوالى 13 شركة، وأنه لم يتم تلقي أي بلاغ خلال فترة الـ 48 ساعة الماضية، عن وقوع أى حادث لسفن ترفع العلم الهندى ولا لسفن أجنبية تحمل بحارة هنود.

كن المسئول استدرك قائلا "إنه لايمكن التعليق بشىء أو المخاطرة بأى تخمين بشأن العلاقات الدولية فى ظل تقلبات الظروف الراهنة؛لذلك فإننا نراقب تطورات الوضع عن كثب، ونواصل بذل الجهود من أجل اخراج السفن الهندية من المنطقة بأسرع ما يمكن".

وتابع: إن الوزارات المعنية تواصل البحث عن كيفية إعادة حركة التجارة إلى طبيعتها، وأنه مما يدعو للأسف أنه /ليس هناك طريق رأس رجاء صالح بديل لمضيق هرمز/ حسب وصفه، لكنه أشار إلى أن الحكومة الهندية ومؤسسات الصناعة المعنية تسعى من أجل إيجاد مصادر بديلة .