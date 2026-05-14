البروفة الأخيرة.. الأهلي يخوض ودية دلفي اليوم استعدادا لـ المصري

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة ودية أمام فريق دلفي اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء.

يأتي اللقاء الودي بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وفريق دلفي مساء اليوم الخميس ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في ختام منافسات الدوري المصري.

ويسعي الدانماركي ييس توروب مدرب الأهلي إلي رفع الجاهزية البدنية والفنية لنجوم النادي الأهلي خلال فترة التوقف الحالية لمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 20 مايو بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل وذلك باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب توروب في مواصلة انتصارات الأهلى للتمسك بالفرصة الأخيرة في التتويج بالدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وحذر توروب نجوم الأهلى من قوة فريق المصري بقيادة مدربه عماد النحاس، خاصة أن الفريق البترولى يقدم مباريات مميزة أمام الفرق الكبيرة بدليل تعادله مع الأهلى في الدور الأول سلبياً.

وطالب توروب مدافعى الأهلى بالتركيز والتمركز الصحيح في ظل إمتلاك المصري البورسعيدي عناصر واعدة في خط الهجوم أمثال صلاح محسن.

وتشمل قائمة الفرق المتأهلة إلى مجموعة التتويج كلًا من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا والمصري البورسعيدي وسموحة وإنبي، في مجموعة قوية تعد بمنافسة شرسة حتى الأمتار الأخيرة.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.