إساءة ثم اعتذار.. القصة الكاملة لأزمة مدحت عبدالهادي وبلاغ النادي الأهلي

أثار مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يردد عبارات اعتبرها البعض مسيئة للنادي الأهلي، أثناء حضوره مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بداية الأزمة بعد مباراة الزمالك وسموحة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري، حيث انتشر فيديو لمدحت عبدالهادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في موجة غضب بين جماهير الأهلي.

وعقب تداول الفيديو، ترددت أنباء عن تقدم النادي الأهلي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد لاعب الزمالك السابق، بسبب العبارات التي ظهرت في المقطع المتداول.

مدحت عبدالهادي يرد على الاتهامات

وفي أول تعليق له على الأزمة، نفى مدحت عبدالهادي تعمده الإساءة للنادي الأهلي أو جماهيره، مؤكدًا أن الفيديو المنتشر تم اجتزاؤه من سياقه الحقيقي.

وقال عبدالهادي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “طوال عمري لا شتام ولا سباب وعمري ما اتربيت إني أغلط في حد، وأنا زملكاوي وبشجع بيتي بكل حب”.

وأضاف أن الحديث كان موجهاً لأحد الجماهير الذي كان يردد ألفاظًا مسيئة، موضحًا أنه كان يحاول منعه من ترديد تلك العبارات، قبل أن يتم حذف جزء من الفيديو ونشره بشكل مختلف.

رسالة اعتذار واحترام للأهلي

وأكد نجم الزمالك السابق احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره، مشددًا على أن المنافسة الكروية يجب أن تظل داخل الملعب فقط، دون تجاوزات أو إساءات بين الجماهير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاحترام المتبادل بين جماهير الأندية هو الأساس، وأن التعصب لا يخدم الرياضة المصرية أو كرة القدم بشكل عام.