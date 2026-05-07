الأهلي يستعد لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مدحت عبدالهادي

يستعد النادي الأهلي عن طريق محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق بعدما ظهر في فيديو يسب فيه النادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدحت عبدالهادي يقوم فيه بتشجيع الزمالك وتوجيه بعض العبارات المسيئة للنادي الأهلي، ما دفع الأحمر لتقديم بلاغ.

مباريات الجولة الأخيرة من الدوري

في سياق آخر أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اقامة الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري يوم 20 مايو الجاري نظرًا لارتباط فريق الزمالك بخوض نهائي بطولة الكونفدرالية ، ويلتقي في الجولة الأخيرة الأهلي مع المصري، الزمالك مع سيراميكا كليوباترا ، وبيراميدز وسموحة.



واشتعلت المنافسة على اللقب بعدما تقلص الفارق بين الزمالك وبيراميدز والأهلي إلى 3 نقاط فقط، حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة علي حساب انبي بثلاثة أهداف بينما خطف الزمالك فوزا صعبا علي سموحة بهدف نظيف فيما تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1.

ترتيب الدوري قبل الجولة الأخيرة

الزمالك — 53 نقطة

بيراميدز — 51 نقطة

الأهلي — 50 نقطة