قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026
حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دخلت مراحل الحسم .. تفاصيل أزمة كوكا والشحات في الأهلي

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

بدأت إدارة الأهلي التحرك بشكل رسمي لتجديد عقود أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات لاعبا الفريق حيث دخلت مراحل الحسم بعد ما تحولت المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة إلى واحدة من أبرز القضايا التي تشغل جماهير القلعة الحمراء، في ظل اقتراب نهاية عقدي اللاعبين بنهاية الموسم الجاري.
وكثفت إدارة الأهلي من تحركاتها خلال الأيام الماضية من أجل إنهاء الملف سريعًا، خوفًا من دخول الثنائي الفترة الحرة وإمكانية الرحيل دون مقابل، خاصة مع وجود اهتمام من عدة أندية بالحصول على خدماتهما. 
وقالت مصادر إن مسئولي الأهلي على رأسهم سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، عقدوا عدة جلسات مع اللاعبين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن مدة التعاقد الجديدة والجوانب المالية. 
وتشير المعلومات إلى أن إدارة الأهلي عرضت على حسين الشحات التجديد لمدة موسمين، مع تعديل بعض البنود المالية وإلغاء نسبة المشاركة، تقديرًا لدوره وخبراته داخل الفريق، بينما تلقى كوكا عرضًا يمتد لثلاثة مواسم في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الشابة الأساسية. 
ويمثل ملف حسين الشحات أهمية خاصة داخل الأهلي، باعتباره أحد أبرز لاعبي الفريق خلال السنوات الأخيرة، وصاحب خبرات كبيرة في البطولات القارية والمحلية، إلا أن المفاوضات شهدت بعض التباطؤ بسبب الخلاف حول التفاصيل المالية ومدة العقد، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على عقد يليق بتاريخه مع النادي.
ورغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في بعض الفترات، فإن الجهاز الفني يتمسك باستمراره، خاصة مع اقتراب مشاركة الأهلي في البطولات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم للأندية.
على الجانب الآخر، ترى إدارة الأهلي أن أحمد نبيل كوكا يمثل أحد أهم العناصر المستقبلية في الفريق، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا لتأمين استمراره، خصوصًا بعد تألقه اللافت هذا الموسم.
وقالت المصادر أن المفاوضات مع كوكا تسير بشكل إيجابي، وأن اللاعب أبدى ترحيبه بالبقاء، مع تبقي بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي. 

النادي الأهلي كرة قدم بطولة الدوري حسين الشحات الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

ازالات بني سويف

حملات مُكثفة للنظافة وإزالة التعديات بمراكز بني سويف تنفيذًا لتوجيهات المحافظ | صور

محافظ الغربية

ضبط 33938 لتر مواد بترولية و3 أطنان كلور خام و3000 كيس “إندومي” مجهولة المصدر بالغربية

5 أيام عطلة متتالية بعد عيد العمال.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026

5 أيام عطلة متتالية بعد عيد العمال.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد