قوات حفظ السلام الأممية في لبنان: تحليق المسيرات قرب مواقعنا يهدد سلامة العناصر

حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، اليوم /الأربعاء/، من أن تصاعد نشاط الطائرات المسيرة والانفجارات قرب مواقعها في جنوب لبنان يعرض عناصرها للخطر ويهدد الاستقرار الهش على الحدود، في ظل استمرار التوترات بين إسرائيل و«حزب الله» رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي.

وذكرت البعثة - في بيان - أن ثلاث طائرات مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ«حزب الله» انفجرت، مساء الاثنين الماضي، على بعد أمتار من مقر اليونيفيل في الناقورة، في منطقة يُحتمل وجود قوات إسرائيلية بها.

وأضافت أن طائرة مسيرة أخرى انفجرت، مساء الثلاثاء، في المنطقة ذاتها، أعقبها بدقائق انفجار طائرة مسيرة داخل مقر اليونيفيل، دون وقوع إصابات، فيما تضررت بعض المباني داخل المقر.

وأشارت البعثة إلى حادث منفصل وقع - مساء الأحد - تمثل في سقوط طائرة مسيرة غير مسلحة داخل مقرها، دون تسجيل إصابات، موضحة أن النتائج الأولية تشير إلى أن الطائرة إيرانية الصنع، ما يرجح ارتباطها بـ«حزب الله».

كما أفادت اليونيفيل بأن طائرة مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية تحطمت، في 5 مايو الجاري، فوق مبنى تابع للأمم المتحدة قرب بلدة الحنية بقضاء صور جنوب لبنان، دون أن تنفجر أو تسفر عن إصابات.

وجددت البعثة دعوتها لجميع الأطراف إلى تجنب أي أنشطة بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، والامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر، مؤكدة أنها قدمت احتجاجات بشأن تحركات وأنشطة القوات الإسرائيلية قرب مقارها، وكذلك بشأن أنشطة جهات مسلحة غير حكومية قرب مواقعها.

ووفقا للسلطات اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار عن مقتل أكثر من 380 شخصا.