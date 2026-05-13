قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
محمد صادق إسماعيل: الشراكة المصرية الأوغندية تمتد لملفات التنمية والأمن في أفريقيا
بـ25 طعنة.. القبض على صاحب شركة هشم رأس زوجته في بدر
رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية
خلال زيارة ترامب إلى بكين.. ديمقراطيون بالكونجرس يضغطون لإتمام صفقة أسلحة ضخمة لتايوان
مدرسة خاصة تلزم الأهالي بدفع مصروفات العام القادم بزيادة 40 ألف جنيه..والتعليم تحقق
رمموا منزلي.. أحد المستفيدين من المبادرة: اللي عملته حياة كريمة مكنتش أحلم بيه
ثلاث مباريات ودية للمغرب استعدادا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات حفظ السلام الأممية في لبنان: تحليق المسيرات قرب مواقعنا يهدد سلامة العناصر

قوات حفظ السلام الأممية في لبنان
قوات حفظ السلام الأممية في لبنان
أ ش أ

 حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، اليوم /الأربعاء/، من أن تصاعد نشاط الطائرات المسيرة والانفجارات قرب مواقعها في جنوب لبنان يعرض عناصرها للخطر ويهدد الاستقرار الهش على الحدود، في ظل استمرار التوترات بين إسرائيل و«حزب الله» رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي.

وذكرت البعثة - في بيان - أن ثلاث طائرات مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ«حزب الله» انفجرت، مساء الاثنين الماضي، على بعد أمتار من مقر اليونيفيل في الناقورة، في منطقة يُحتمل وجود قوات إسرائيلية بها.

وأضافت أن طائرة مسيرة أخرى انفجرت، مساء الثلاثاء، في المنطقة ذاتها، أعقبها بدقائق انفجار طائرة مسيرة داخل مقر اليونيفيل، دون وقوع إصابات، فيما تضررت بعض المباني داخل المقر.

وأشارت البعثة إلى حادث منفصل وقع - مساء الأحد - تمثل في سقوط طائرة مسيرة غير مسلحة داخل مقرها، دون تسجيل إصابات، موضحة أن النتائج الأولية تشير إلى أن الطائرة إيرانية الصنع، ما يرجح ارتباطها بـ«حزب الله».

كما أفادت اليونيفيل بأن طائرة مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية تحطمت، في 5 مايو الجاري، فوق مبنى تابع للأمم المتحدة قرب بلدة الحنية بقضاء صور جنوب لبنان، دون أن تنفجر أو تسفر عن إصابات.

وجددت البعثة دعوتها لجميع الأطراف إلى تجنب أي أنشطة بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، والامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر، مؤكدة أنها قدمت احتجاجات بشأن تحركات وأنشطة القوات الإسرائيلية قرب مقارها، وكذلك بشأن أنشطة جهات مسلحة غير حكومية قرب مواقعها.

ووفقا للسلطات اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار عن مقتل أكثر من 380 شخصا.

الأمم المتحدة لبنان اليونيفيل الطائرات المسيرة الانفجارات جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

الواقعة

كشف حقيقة التعدي على شخص وأسرته أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليمه قطعة أرض بأسيوط

أوتاكا وهدير- أرشيفية

بطل التريند الحرام..أوتاكا من الكوكايين لغسل الأموال

جثة

مصرع مقاول دهسه سوداني بميكروباص في كرداسة

بالصور

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد