وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره الإيطالي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

بحث وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم /الأربعاء/، مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي؛ سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية الكويت إلى العاصمة الإيطالية روما، وفقا لما ذكرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن وزير الخارجية سلم نظيره الإيطالي رسالة خطية من أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأطر تعزيزها وتنميتها، إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان.

وجرت خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.