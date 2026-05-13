هل يجوز أخذ قرض بفائدة لشراء الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
محمد صادق إسماعيل: الشراكة المصرية الأوغندية تمتد لملفات التنمية والأمن في أفريقيا
بـ25 طعنة.. القبض على صاحب شركة هشم رأس زوجته في بدر
رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية
خلال زيارة ترامب إلى بكين.. ديمقراطيون بالكونجرس يضغطون لإتمام صفقة أسلحة ضخمة لتايوان
مدرسة خاصة تلزم الأهالي بدفع مصروفات العام القادم بزيادة 40 ألف جنيه..والتعليم تحقق
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة فلسطينيي هجوم 7 أكتوبر

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن إنشاء المحكمة العسكرية الخاصة التي أُقرت حديثاً لمحاكمة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، مساء الاثنين، على قانون يقضي بتأسيس المحكمة الجديدة، التي تتمتع بصلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق المدانين.

ومن المنتظر أن تختص المحكمة بالنظر في قضايا المعتقلين المشتبه بتورطهم في الهجوم الذي نفذته حركة حماس، إضافة إلى محاكمة متهمين باحتجاز رهائن أو إساءة معاملتهم داخل قطاع غزة.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة نحو 400 مشتبه به خلال المرحلة المقبلة.

وفي بيان رسمي، أكد تورك أن “تحقيق العدالة بشأن هذه الهجمات الخطيرة أمر ضروري”، لكنه شدد على أن ذلك “لا يمكن أن يتم عبر محاكمات لا تلتزم بالمعايير الدولية للعدالة”.

وأضاف المسؤول الأممي أن القانون الجديد “يعزز نظاماً قائماً على العدالة الانتقائية والتمييز ضد الفلسطينيين”، معتبراً أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالباً بإلغاء القانون بشكل كامل.

وكان هجوم السابع من أكتوبر قد أسفر، بحسب تقديرات تستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية، عن مقتل 1221 شخصاً داخل إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في أكثر الأيام دموية بتاريخ الدولة العبرية.

