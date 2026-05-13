الكهرباء تحسم الجدل حول زيادة الأسعار: لا تحريك لشرائح المنازل حاليا

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن ما يتم تداوله بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للمنازل لا يستند إلى أي قرارات رسمية حتى الآن، مشددًا على أن التصريحات الرسمية الصادرة من وزارة الكهرباء واضحة في هذا الشأن.

ونقل موسى تصريحات المهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أكد خلالها عدم وجود أي زيادة حاليًا في شرائح استهلاك الكهرباء الخاصة بالمنازل، موضحًا أن أسعار الكهرباء السكنية مستقرة منذ نحو عامين دون إجراء أي تعديلات جديدة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسعى لإثارة الجدل عبر اجتزاء التصريحات أو استخدام عناوين مثيرة بهدف تحقيق نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة، مؤكدًا أن البعض يضع أسماء إعلاميين أو مسؤولين في عناوين مضللة لإشعال “الترند” فقط.

وأضاف أن المواطن يجب أن يعتمد على التصريحات الرسمية والبيانات الصادرة عن الجهات المختصة، بدلًا من الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات غير الدقيقة المنتشرة عبر السوشيال ميديا، خاصة في الملفات الخدمية التي تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

وشدد موسى على أن وزارة الكهرباء لم تعلن حتى الآن عن أي قرارات جديدة تتعلق بتحريك أسعار شرائح الكهرباء للمنازل، داعيًا إلى تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالخدمات الأساسية والأسعار.

