أحد المستفيدين من حياة كريمة: دخلي ارتفع بعد حصولي على تروسيكل من حياة كريمة

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، جزء من حلقة اليوم من برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة" للحديث عن إنجازات مبادرة حياة كريمة في تطوير قرى الريف المصري .

وقال محمد ماهر أحد المستفيدين من مشروعات مؤسسة حياة كريمة بقرية كفر السنابسة بالمنوفية، :" حصلت على تروسيكل من مؤسسة حياة كريمة وشغال عليه دلوقتي ".



وتابع محمد ماهر :" مؤسسة حياة كريمة قامت بتطوير كافة الخدمات في قرية كفر السنابسة بالمنوفية ".

واكمل محمد ماهر :" قدمت طلب للحصول على تروسيكل للعمل عليه وقامت مؤسسة حاة كريمة بتوفير هذا التروسيكل لي ولغيري ".



وتابع محمد ماهر :" انا دلوقتي عايش حياة كريمة وبشتغل على تروسيكل ودخلي ارتفع بعد حصولي على التروسيكل من حياة كريمة ".

