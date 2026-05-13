محافظ سوهاج يستقبل فريق الوحدة المركزية لـ«حياة كريمة» بالتنمية المحلية

استقبل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بمكتبه، بحضور كمال سليمان، نائب المحافظ، وفد وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ومسئولي مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة.

وذلك في إطار تنظيم ورشتي عمل موسعتين بمشاركة فرق العمل بمركزي طما، والمراغة المستهدفتين من المشروع، بواقع ورشة عمل لكل مركز، على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 مايو الجاري.

ورحب محافظ سوهاج بفريق الوحدة المركزية، ومسئولي مشروع الإتحاد الأوروبي، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروع، وورش العمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة وتعظيم الاستفادة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

ولفت إلى أهمية المشروع في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، وجه رئيس الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، ومسئولي المشروع، الشكر لمحافظ سوهاج على الدعم المستمر والتعاون الفعال الذي تقدمه المحافظة لإنجاح المشروع.

وأوضح أن ورش العمل تهدف إلى التعريف بالمشروع، وعرض نتائج دراسات الوضع الراهن التي تم تنفيذها بمركزي طما والمراغة، إلى جانب مناقشة الخطة التنفيذية للتدخلات المقترحة بالقرى المستهدفة، والتنسيق بين الجهات المحلية المشاركة في التنفيذ.

جدير بالذكر أن مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة، يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وذلك في إطار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المنحة الخاصة بالبرنامج بقيمة تمويلية 50 مليون يورو، لتحسين نوعية الحياة لسكان عدد 120 قرية بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا.