صاحب موقف.. محمود فايز يشيد بموقف لامين يامال بعد ظهوره بعلم فلسطين

أشاد محمود فايز، مدرب منتخب مصر السابق، بالنجم الشاب لامين يامال بعد ظهوره بعلم فلسطين خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، مؤكدًا إعجابه الكبير بشخصية اللاعب ومواقفه التي وصفها بـ«الحقيقية والجريئة».

وكتب فايز، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: «لامين يامال.. الولد الشقي المتمرد اللي مبيحسبهاش، ابن الشعب الكتالوني اللي عايش على سجيته، مش ملاك نازل بأجنحة، لكنه ملك نفسه ومحدش ملكه».

وأضاف: «ولد بيصدع بكلمة الحق من وجهة نظره المتمردة، وطظ في منظرة العالم المزيفة، دافع عن دينه ببيان رسمي، ووقف ضد العنصرية، ورفع علم القضية بكل شجاعة لأنه ببساطة مبيخافش».

وتابع مدرب منتخب مصر السابق: «ماشي على خطى مسعود أوزيل ودييجو مارادونا وتشي جيفارا، ولاد الشوارع والميادين اللي رفضوا يتحطوا في قوالب صلبة، وعاشوا بقلب ميت بدون حسابات معقدة ولا تفكير في العواقب».

وأكد فايز أن «المتمردين» من هذا النوع تظل ذكراهم محفورة في وجدان الشعوب، لأنهم «حقيقيون وسط عالم من البلاستيك»، مضيفًا: «يلبس نضارة في احتفال.. يصبغ شعره.. يعيش اللحظة كما يحب هو، لا كما يحب العالم».

واختتم محمود فايز رسالته قائلًا: «أنا بحب لامين يامال.. الكورة للناس والمواقف للرجال».