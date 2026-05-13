"طلاب يقفزون في حلقة نار".. فقرة بحفل تخرج بمدرسة بقنا تثير الجدل

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو و صور ترصد فقرة "قفز الطلاب من حلقة نار" قيل انه تم تصويرها من حفل نهاية العام في المدرسة الثانوية بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وكشفت إحدى أولياء أمور طلاب المدرسة المذكورة حقيقة الصور المتداولة قائلة : الحفلة كانت من ١٥ يوما في المدرسة ، وده كان فعلا من ضمن فقرات الحفل والحفلة خلصت وعدت على خير ، وكانت منتهي الجمال والتنظيم بتاعها كان أكتر من رائع.

فيما انتقد رواد موقع فيس بوك ، الصور المتداولة ، حيث قال حمدي زايد : ايه الهدف من اللعبة أو النشاط ده ؟ ممكن الطلاب يعملوها بعد كده في الشارع وممكن تحصل مصيبة ، وقالت فاطمة الانصاري : لو النار ولعت فيهم استفدنا إيه.

من جانبها ، تقوم مديرية التربية والتعليم بقنا حاليا بالتحقق من الفيديو والصور المتداولة للتأكد من صحة الواقعة المزعوم حدوثها في المدرسة الثانوية بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا ، لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين في حال ثبوت صحتها.

أما عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فلم تصدر وزارة التربية والتعليم أي بيانات أو تصريحات للرد أو التعليق على الفيديو والصور المتداولة والتي قيل إنها من داخل المدرسة الثانوية بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قن.