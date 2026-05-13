افتتاح تجريبي لكوبرى الباجور وسط ترحيب الأهالي في المنوفية

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور بفتح تجريبى لكوبرى الباجور، وسط فرحة كبيرة من أهالى المركز والمدينة.

ويأتى تشغيل الكوبرى تجريبيًا ضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم فى الحد من التكدسات المرورية وتيسير حركة التنقل داخل المدينة ومداخلها الرئيسية.

جاء ذلك فى خطوة طال انتظارها لتخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة بشوارع المدينة.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية حرصه علي تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر 2030.