الهيئة العامة للاستعلامات: جولات شيخ الأزهر صححت صورة الإسلام في الخارج

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لنشر رسالة الأزهر الشريف.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة اضطلاع الإعلام الهادف بدوره في التوعية بقضايا الأمة، وترسيخ الانتماء للوطن والاعتزاز به، مؤكدًا انفتاح الأزهر الشريف واستعداده الدائم للتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والإعلامية؛ من أجل نشر قيم السلام والتعايش الإيجابي، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الفكرية والثقافية والدينية.

من جهته، أكد السفير علاء يوسف سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود كبيرة وملموسة في نشر صحيح الإسلام، وتفنيد الصور النمطية المغلوطة عن هذا الدين الحنيف، مشيرًا إلى أن جولات الإمام الأكبر الخارجية -وخاصة في أوروبا- لعبت دورًا مهمًّا في التعريف بمبادئ الإسلام السمحة.

وأكد على استعداد الهيئة العامة للاستعلامات لتسخير إمكاناتها لخدمة دور الأزهر، ونشر رسالته السامية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز انتشار قيم الاعتدال والتسامح والأخوَّة الإنسانية.

الإمام الأكبر: مستعدون لتدريب أئمة بولندا في أكاديمية الأزهر

كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم "الأربعاء" بمشيخة الأزهر، الشيخ توماش مشكيفيتش، مفتي بولندا ورئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني، لبحث سبل دعم الأزهر لمسلمي بولندا علميًّا ودعويًّا.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، في بيان رسمي، استعداد الأزهر لتخصيص منح دراسية لمسلمي بولندا للدراسة في الأزهر الشريف، وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في بولندا؛ خدمةً للجالية المسلمة في تعلُّم لغة القرآن الكريم، وزيادة عدد المبتعثين الأزهريين إلى بولندا، وتدريب الأئمة البولنديين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصقل مهاراتهم في التعامل مع قضايا التعايش وقبول الآخر، وموقف الإسلام من المرأة، وغير ذلك من القضايا المعاصرة.

من جهته، أعرب مفتي بولندا عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة وملموسة في ترسيخ قيم التعايش والأخوَّة الإنسانية.

وقال: «دار الإفتاء البولندية ملتزمة التزامًا تامًّا بالمنهج الأزهري في كل ما يصدر عنها من آراء وفتاوى، ونشكر فضيلتكم على المبتعثين الأزهريين الذين أحيوا ليالي شهر رمضان المبارك في مساجد بولندا، وجعلوا لهذه الليالي المباركة مذاقًا أزهريًّا خاصًّا».