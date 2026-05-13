المنوفية.. ختام الأنشطة الطلابية ودعم كامل للمنظومة التعليمية

شهد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية فعاليات حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي بمدرسة مصر الحرة بشبين الكوم  ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم العملية التعليمية وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات وقدرات النشء والشباب وبناء شخصية قادرة على الإبداع والابتكار ، جاء ذلك بحضور ،  هاني عنتر مدير مديرية التعليم ،  محمد مزروع مدير عام التعليم الفني ،  نهى حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية ،  ممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ،  الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس أمناء التعليم بالمحافظة ، المستشار محمد عبد الفتاح رئيس مجلس أمناء مدرسة مصر الحرة ،  هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم .

تفقد محافظ المنوفية عدداً من معارض الأنشطة الطلابية التي جسدت إبداعات ومواهب الطلاب في مختلف المجالات، ومنها معرض المشغولات اليدوية ، معرض الصحافة المدرسية ،  والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا ، ونموذج لفصل تعلمي إلكتروني لرياض الاطفال ، معامل العلوم ، معرض التربية الفنية والنفسية ،  وغيرها من المعارض ، موجهاً بإعداد حصر فعلي لكافة الاحتياجات للعمل على تلبيتها للنهوض بالمنطومة التعليمية.

 وشهد محافظ المنوفية فعاليات الحفل والتي بدأت  بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعددا من العروض الفنية والرياضية ، تضمنت كورال مدارس الشهداء التعليمية ، وعرض رياضي لمدرسة الامل للصم وضعاف السمع  بإدارة منوف التعليمية ، مشيداً بالمستوى المتميز للعروض المقدمة وما تعكسه من اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتنمية قدرات النشء والشباب وصقل مهاراتهم العلمية والثقافية والإبداعية.

وأكد محافظ المنوفية، أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد أهم المحاور الأساسية في بناء شخصية متكاملة للطلاب، لما لها من دور فعال في تنمية روح التعاون والانتماء وتعزيز القيم الإيجابية واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية والأنشطة التي تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وفي ختام الحفل، وجه محافظ المنوفية الشكر لكافة القائمين على تنظيم الفعاليات والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، مثمناً جهودهم في دعم الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية والابتكار، ومتمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبناء المنوفية في مختلف المراحل التعليمية ، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية ، وأهدى الحضور محافظ المنوفية درعاً تذكارياً ومصحفاً تقديراً لجهوده لدعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

