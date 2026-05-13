بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم معرض لعب أطفال في المنوفية وخسائر تتجاوز 2 مليون جنيه

تمكنت قوات الحماية المدنية والأطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق محل لعب أطفال بمدينة أشمون.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بنشوب حريق في محل لعب أطفال بالمدينة.

بالانتقال تم الدفع ب 3 سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق الذي نشب في معرض لعب أطفال علي مساحة 120 متر.

سبب الحريق:

وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي من وصلات عشوائية داخل المحل، كما تبين أن المحل غير مرخص.

واتي الحريق علي كافة محتويات المعرض حيث تجاوزت حجم الخسائر ما يقرب من 2 مليون جنيه.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.