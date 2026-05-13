«Rayz Developments» تواصل مسيرة «الشمس للمقاولات» وتطرح مشروع «BRX» بالقاهرة الجديدة.. وتوقّع اتفاق تعاون مع e& مصر لتقديم خدماتها داخل المشروع

أحمد عبد القوى

أعلنت شركة Rayz Developments، الذراع العقارية لشركة الشمس للمقاولات والأعمال الهندسية، عن طرح مشروعها الأول BRX متعدد الاستخدامات في السوق المصري، وذلك في موقع استراتيجي متميز على محور محمد نجيب بالقاهرة الجديدة، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية لأنشطة الشركة في قطاع التطوير العقاري، مستندة إلى خبرات هندسية وإنشائية راسخة تمتلكها شركة الشمس، بما يعزز من قوة حضورها وقدرتها على تقديم مشروعات متكاملة بمعايير تنفيذ عالية الجودة داخل السوق المصري.
ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 36,483 مترًا مربعًا، في موقع استراتيجي مميز مباشرة على محور محمد نجيب، بواجهة تمتد لنحو 390 مترًا، بما يمنحه حضورًا قويًا ويسهل الوصول إليه.
ويتكون BRX من 9 مبانٍ تضم مساحات مخصصة للأنشطة التجارية والإدارية، بالإضافة إلى جراج يتسع لنحو 800 سيارة، الأمر الذي يعزز من قدرته على خدمة الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة أعمال مرنة تدعم النمو والتوسع. 
وفي السياق نفسه، شهد حفل إطلاق المشروع توقيع اتفاق تعاون بين Rayz Developments وشركة e& مصر لتقديم حزمة متكاملة من خدمات Triple Play داخل BRX، بما يشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة، والهاتف الأرضي، والبث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV)، إلى جانب مد شبكة ألياف ضوئية متطورة لضمان اتصال فائق السرعة واستقرار أعلى في الأداء، وذلك بحضور المهندسه داليا صلاح رئيس تطوير الاعمال للمجتمعات العمرانية المغلقة ، شركة e& businesses.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم البنية التكنولوجية للمشروع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال توفير حلول اتصالات ذكية تواكب احتياجات الأنشطة التجارية والإدارية، وتسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين داخل المشروع.
ويمثل مشروع BRX أول مشروعات شركة Rayz Developments، التي تأسست في عام 2025 باعتبارها امتداد لخبرات شركة الشمس للمقاولات والأعمال الهندسية في قطاع التطوير العقاري، في خطوة تستهدف نقل هذه الخبرات من نطاق التنفيذ والمقاولات إلى آفاق أوسع في التطوير العقاري المتكامل.
وتستند شركة الشمس منذ تأسيسها عام 1987 على يد المهندس شمس الدين يوسف والمهندس عبد السميع عبد القادر،  إلى سجل حافل في تنفيذ مشروعات متنوعة بقطاعات التعليم والطب والتجارة والصناعة والبنية التحتية والسكني والمنتجعات، بما يدعم رؤية Rayz Developments في تقديم مشروعات تتسم بالكفاءة الهندسية، وجودة التنفيذ، وحسن توظيف المساحات، مع التركيز في مرحلتها الحالية على المشروعات التجارية والإدارية ومتعددة الاستخدامات.
وفي هذا السياق، قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة Rayz Developments: «يمثل إطلاق مشروع BRX نقطة انطلاق مهمة في مسيرة رايز للتطوير العقاري، فهو أول مشروعات الشركة لكنه بالتأكيد ليس الأخير. نحن ننطلق برؤية واضحة تستند إلى تاريخ طويل من الخبرة العملية والإنشائية التي رسختها شركة الشمس على مدار عقود، ونسعى من خلال Rayz Developments إلى توظيف هذه الخبرات في تطوير مشروعات عقارية تقدم قيمة حقيقية للسوق ولعملائنا، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع».
يُعد المهندس شمس الدين من الأسماء البارزة في قطاع المقاولات والأعمال الهندسية على مستوى مصر والمنطقة، إذ يمتلك خبرة مهنية تتجاوز أربعة عقود. وقد أسس شركة الشمس للمقاولات والأعمال الهندسية عام 1987، وهو ما يوفّر لشركة Rayz Developments قاعدة قيادية قوية قائمة على فهم متكامل لمراحل التنفيذ والتطوير على حد سواء.
كما يُشكّل المهندس عبد السميع أحد الركائز الرئيسية في المسيرة المهنية التي قامت عليها شركة الشمس للمقاولات والأعمال الهندسية، مستندًا إلى خلفية هندسية راسخة وخبرة عملية ممتدة منذ تخرجه في كلية الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية عام 1981، ثم انطلاقه في مسارات تنفيذية وميدانية متنوعة قبل التفرغ لتأسيس الشركة عام 1987. وقد أسهمت مشاركته في التأسيس في بناء كيان قوي استطاع، عبر سنوات من العمل المتواصل، أن يرسخ مكانته بين كبرى شركات المقاولات في مصر، بما يعكس رؤية قيادية تجمع بين الكفاءة الفنية والخبرة المؤسسية واتساع نطاق الأعمال الهندسية والتنفيذية.
ومن جانبه، قال الأستاذ محمد مقبل، رئيس القطاع التجاري بشركة Rayz Developments: «مشروع BRX يعكس توجه Rayz Developments نحو تطوير وجهات أعمال عصرية قادرة على تلبية احتياجات السوق، سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو للمستثمرين ورواد الأعمال. ونعمل على تقديم مشروع يجمع بين الموقع المتميز، والتخطيط المدروس، والمرونة في الاستخدامات بما يعزز مكانة BRX كوجهة أعمال واعدة في القاهرة الجديدة، وبداية لسلسلة مشروعات نعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة».
وصرحت المهندسة داليا صلاح رئيس تطوير الاعمال للمجتمعات العمرانية المغلقة ، بشركة e&  مصر: «نعتز بالتعاون مع Rayz Developments في مشروع BRX، والذي يمثل نموذجًا متطورًا للمشروعات متعددة الاستخدامات التي تعتمد على بنية تحتية رقمية قوية تدعم احتياجات الأعمال الحديثة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير حلول اتصالات ذكية ومتكاملة تواكب متطلبات الشركات ورواد الأعمال داخل المشروع، بما يسهم في تعزيز تجربة المستخدمين ورفع كفاءة التشغيل داخل المشروع. كما يعكس هذا التعاون التزام e& مصر بدعم خطط التحول الرقمي وتطوير مجتمعات أعمال أكثر اتصالًا واستدامة داخل السوق المصري».
وتنطلق Rayz Developments برؤية تستهدف إعادة تعريف المشروعات متعددة الاستخدامات في السوق المصري من خلال الدمج بين الكفاءة الهندسية والحلول العقارية الحديثة، مع التركيز على تطوير مشروعات تجارية وإدارية ذات قيمة مضافة. كما تمتلك الشركة محفظة أراضٍ متميزة في مواقع استراتيجية، إلى جانب خطط توسعية لإطلاق مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة، تشمل القطاع السكني والتجاري والإداري، بما يعزز مكانتها كلاعب صاعد في قطاع التطوير العقاري في مصر.

