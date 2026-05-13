نائب إيراني: أمريكا وإسرائيل يخططان لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد طهران

حذر النائب الإيراني كامران غضنفري، من أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لعملية واسعة النطاق" ضد إيران.

وقدم غضنفري، رؤيته في ظل استمرار نقل المعدات والقوات من قبل الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

وصرح غضنفري، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "ربما تعتزمان الاستيلاء على بعض جزرنا في الجنوب".

وفي إشارة إلى مطالب الولايات المتحدة من إيران بوقف التخصيب، وسحب اليورانيوم المخصب، والتوقف عن دعم الجماعات المعروفة باسم "محور المقاومة"، قال: "إن الجمهورية لن تخضع بالضرورة لهذه المطالب".

ووفقاً للنائب قال: "نحن في خضم حرب ونقاتل العدو الآن.. في الأسبوع الماضي وحده، نفذوا عمليتين ضدنا وهاجموا بعض مراكزنا بسفنهم".