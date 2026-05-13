غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بعض الإرشادات والتوعية لأبنائها الطلاب وأولياء الأمور وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية صباح السبت المقبل.

وشددت خلالها علي عدم حيازة الهاتف المحمول خلال أداء الامتحانات وذلك تجنباً للآثار السلبية المترتبة على ذلك .

منع استخدام المحمول

وأوضحت وكيل الوزارة في رسالتها التوعوية أهم الآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية علي النحو التالي

حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية الأخرى التي تساعد على الغش أثناء الإمتحان يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في مادة واحدة.

إلغاء الامتحان 

كما ان إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال الأتية : ( تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها

 ( الغش أو الشروع فيه أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه) بأي وسيلة أثناء الإمتحان، يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها وذلك سواء في الإمتحانات العامة أو المحلية.

الحكم بالحبس 

وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( سنتين) ولا تزيد عن ( 7سنوات)
وبغرامة لا تقل عن ( 100000جنيه) ولا تزيد عن (200000 جنيه) كل من ( طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة ) بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

كما يعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج  لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن ( 10000جنيه) ولا تزيد عن ( 50000جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و أهابت وكيل تعليم مطروح بأولياء أمور الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم.

