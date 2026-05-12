إصابة 6 من أسرة واحدة بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالضبعة

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة بالجسم، ، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة زاوية العوامة بمدينة الضبعة شرق محافظة مطروح، أثناء إعداد الطعام.

دور المؤسسات التربوية فى ترشيد الطاقة.. ندوة بإعلام مطروح مباحث مطروح تنجح فى ضبط لصين سوبر ماركت سرقا 20 ألف جنيه أثناء صلاة العشاء مرسي مطروح: فتح باب تقدم المستأجرين لتراخيص الشماسي بالشواطئ العامة لصيف 2026

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع انفجار داخل منزل مكوّن من أربعة طوابق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،

وتم نقل المصابين إلى مستشفى راس الحكمة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.