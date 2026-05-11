دور المؤسسات التربوية فى ترشيد الطاقة.. ندوة بإعلام مطروح

عقدت إدارة إعلام مطروح بالتعاون مع الادارة التعليمية بمطروح ندوة إعلامية بعنوان ( دور المؤسسات التربوية فى ترشيد الطاقة )وذلك بمكتبة مدرسة الشهيد أكثم إبراهيم حماد 2 بمشاركة تلاميذ المدرسة .

أهمية الترشيد

حيث أوضحت دكتورة سعاد سلامة موجه التربية الاجتماعية عن مفهوم الترشيد وأهميته وفوائده للفرد والأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى مفهوم ترشيد الطاقة واهميته من حيث الحفاظ على البيئة وتوفير المال والاستدامة لضمان توافر مصادر الطاقة للأجيال القادمة .

التربية والسلوكيات الصحيح

كما أكدت على دور التربية الاجتماعية فى التوجيه نحو السلوكيات الصحيحة والايجابية داخل المؤسسات التعليمية وممارستها فعليا مع الطلاب من خلال جماعات الانشطة المختلفة .

طرق ترشيد الطاقة

واستعرضت آية محمد السعيد أخصائى اجتماعى خبير طرق ترشيد استهلاك الطاقة ومنها اطفاء الانوار والاجهزة الغير مستخدمةوفتح الستائر نهارا بدلا من المصابيح وفصل الشواحن والقوابس من مصادر الكهرباء .

توصيات الندوة

وأوصت الندوة بضرورة تشكيل فرق من الجماعة البيئية بالمدارس للمرور الدورى على الفصول للتأكد من اطفاء المابيح والمراوح بالفصول والتأكد من سلامة صنابير المياه وإبلاغ إدارة المدرسة بأية ملاحظات .بالاضافة إالى نشر التوعية بمفهوم الترشيد بين كافة التلاميذ من خلال المنشورات والاذاعة المدرسية ومجلات الحائط وغيرها .وتنظيم رحلات تعريفية لمحطات المياه والكهرباء لتلاميذ للاستماع إلى المتخصصين .