مطروح.. استمرار إنشاء خزانات مياه الأمطار للأسر جنوب سيدي براني

يواصل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تنفيذ أعمال إنشاء الخزانات الأرضية والجابيات الخاصة بحصاد مياه الأمطار، لتوفير مياه الشرب للأسر والتجمعات البدوية جنوب سيدي براني، وذلك ضمن مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية “برايد”، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” والحكومة المصرية.

دعم المناطق الصحراوية

وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المشروع يستهدف دعم أهالي المناطق الصحراوية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية والخدمية، وفي مقدمتها توفير مياه الشرب وتحسين مستوى المعيشة للأسر بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تنفيذ الخزانات والجابيات والآبار

وأوضحت مبروكة إبراهيم، مدير وحدة الدعم الفني والإرشادي بسيدي براني، أن المركز يواصل تنفيذ الخزانات والجابيات والآبار التي تُستخدم في الري التكميلي، وتوفير مياه الشرب للإنسان، إلى جانب سقي الحيوانات، بما يسهم في دعم الاستقرار المعيشي للأهالي والتخفيف من أعباء ندرة المياه.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس أمير عبد اللطيف، بإدارة المياه والأراضي، أعمال الاستلامات الفنية للخزانات والآبار الجاري تنفيذها وفق مراحل العمل المختلفة، بمنطقتي عائلات رحيل ومطرود جنوب سيدي براني، على بُعد نحو 15 كيلو مترًا من الطريق الدولي، لضمان تنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية المطلوبة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين ضمن إنشاء ٢٥٠ جابية من السلوم للضبعة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت المحافظة خطوة جديدة في دعم القطاع الصحي.

حيث قام مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية «برايد» الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمنفذ من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بتسليم 7 عيادات متنقلة صباح اليوم الإثنين إلى مديرية الصحة بمطروح، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين

وتشمل العيادات المتنقلة تخصصات طبية متنوعة، من بينها عيادة صيدلية، وعيادتان للجلدية، وعيادة معمل تحاليل، وعيادتان للأشعة، وعيادة أنف وأذن وحنجرة، وجميعها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمات تشخيص وعلاج متكاملة للمواطنين في المناطق النائية والتجمعات الصحراوية.

وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع «برايد»، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المشروع المستمرة لدعم قطاع الصحة بالمحافظة، والوصول بالخدمات الطبية إلى أهالي التجمعات البعيدة، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة في المناطق الصحراوية.

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة ستسهم في تخفيف الضغط على المنشآت الصحية، وتوفير الخدمة الطبية بالقرب من المواطنين، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية داخل محافظة مطروح.عرض أقل