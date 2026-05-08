محافظة الجيزة تطلق حملات نظافة موسعة لرفع كفاءة الشوارع والمحاور

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة إطلاق حملات نظافة وتجريد موسعة اليوم الجمعة بمختلف قطاعات المحافظة موضحًا أن تلك الحملات سيتم تنفيذها بشكل دوري بهدف مراجعة حالة الشوارع والمحاور والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو تراكمات للمخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذه الحملات تأتي كجهود إضافية بالتوازي مع الأعمال الدورية التي تنفذها هيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز والمدن على مدار الأسبوع ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات اليوم شملت تنفيذ أعمال كنس وتجريد ورفع للمخلفات وتحسين مستوى النظافة بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية من بينها اللبيني والمريوطية وشارع فيصل وطريق المنصورية فضلًا عن تنفيذ أعمال رفع المخلفات والتجريد بشارع المجزر الآلي أمام سور المدرسة اليابانية بحي الهرم ومحور عمرو بن العاص بحي الطالبية وشوارع ترعة الزمر وعثمان محرم وخاتم المرسلين ومتفرعات ميدان المساحة بحي العمرانية إلى جانب تنفيذ أعمال غسيل للأرصفة وكنس آلي بعدد من القطاعات الحيوية.



كما تضمنت الحملات رفع بؤر تجمع للمخلفات من شارع الزيات أمام المرور القديم وشارع التحرير أمام مسجد أسد بن الفرات وأسفل كوبري الدقي بحي الدقي إلى جانب أعمال النظافة المكثفة بمحيط نفق 10 ومنطقة القومية وسور الصرف بأرض اللواء بأحياء إمبابة والعجوزة .



وفي حي الوراق تم تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات من شارع الغاز ومنطقة النقطة القديمة ومحيط مستشفى الوراق المركزي وطريق الخلايفة بالكوم الأحمر بما ساهم في تحسين الحالة العامة للنظافة وتيسير الحركة للمواطنين.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شهدت أيضًا ضبط تروسيكل خلال قيامه بإلقاء مخلفات البناء بالطريق العام بحي العمرانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بضرورة استمرار الحملات اليومية والدفع بورديات عمل على مدار اليوم مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.