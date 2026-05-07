محافظ الجيزة يقود حملات ميدانية بالعمرانية لرفع كفاءة النظافة والتصدي للإشغالات.. صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عدداً من شوارع حي العمرانية في جولة مسائية وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات ورفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات.

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق وتشميع المقاهي المخالفة ورفع إشغالات المحال التي تم رصدها خلال المرور بشوارع ترعه الزمر ونصر الدين وعثمان محرم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك في إطار فرض الانضباط ومنع التعديات على حرم الطريق العام.

كما رصد المحافظ وجود تجمعات قمامة ومخلفات بعدد من النقاط شملت شارع ترعة الزمر، وخاتم المرسلين، وشارع الثلاثيني، ومحيط مستشفى الصدر، وشارع عثمان محرم، ومنطقة الكنيسة، بالإضافة إلى مطلع الدائري بمنطقة الإخلاص، بما يؤثر على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

ووجّه المحافظ بسرعة رفع جميع التراكمات والمخلفات بشكل فوري من المواقع المشار إليها مع تكثيف أعمال النظافة الدورية ومراجعة كفاءة الأداء الميداني لشركات الجمع السكني العاملة في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو تأخير في أداء المهام الموكلة إليها.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية وعدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات أو مظاهر عشوائية، بما يضمن تحسين مستوى النظافة والانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق المحافظة.