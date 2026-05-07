بعد جولة لمحافظ الجيزة.. انهاء تكليف مدير الإشغالات بحي الدقي وإحالة المقصرين للتحقيق

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، على إجراء جولة ميدانية مسائية بحي الدقي لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات على أرض الواقع والوقوف على مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ التوجيهات الصادرة خلال الجولة السابقة ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والالتزام التام بضوابط ومواعيد تشغيل وإضاءة الإعلانات أعلى كوبري أكتوبر في نطاق حي العجوزة .

كما رصد المحافظ وجود حاجة إلى رفع كفاءة مستوى النظافة بطول شارع مصدق على الجانبين والجزيرة الوسطى مؤكداً ضرورة وضع خطة عاجلة لإعادة الانضباط وتحسين المظهر العام للشارع.

ورصد أيضاً وجود حواجز (حجارة وأقماع لحجز أماكن انتظار للسيارات بما يعيق حركة الطريق) أمام عدد من العقارات على جانبي شارع مصدق، ووجّه بسرعة رفعها فوراً وإزالة أي تعديات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام.

وشدد المحافظ على حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل بضرورة مراجعة حالة النظافة بشارع التحرير وأسفل كوبري الدقي وشارع أحمد الزيات مع رفع أي تراكمات أو إشغالات بشكل فوري ومنتظم.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود عدد من المقاهي بشارع إيران ومحيي الدين أبو العز كانت قد صدرت بشأنها توجيهات سابقة بالغلق والتشميع إلا أنها عاودت العمل والتعدي على حرم الطريق العام من خلال وضع الكراسي والترابيزات بما يمثل مخالفة صريحة وعلى الفور تم التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي ضوء ما تم رصده من تقصير قرر محافظ الجيزة إنهاء تكليف مدير الإشغالات بحي الدقي وإحالة المقصرين للتحقيق مع التأكيد على عدم التهاون في متابعة تنفيذ التعليمات والتعامل الحاسم مع أي مخالفات.