محافظ الجيزة يكرم رئيس مركز ومدينة كرداسة والمشرف على إدارة التخطيط لبلوغهما السن القانونية

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اللواء ذكي ممدوح سلام رئيس مركز ومدينة كرداسة بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما كرّم المحافظ، المهندس محمد عبد الوهاب علام المشرف العام على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة تقديرًا لما قدمه من جهود متميزة خلال فترة عمله.

وأعرب محافظ الجيزة خلال التكريم عن خالص تقديره للمكرّمين مشيدًا بما قدموه من جهود مخلصة وعطاء متميز طوال فترة عملهم بالجهاز التنفيذي مؤكدًا أن إسهاماتهم كان لها أثر واضح في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تحرص دائمًا على تكريم أبنائها المخلصين الذين أفنوا سنوات عملهم في خدمة الوطن متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والبناء على ما تحقق من إنجازات بما يسهم في تحقيق مزيد من التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجّه محافظ الجيزة التهنئة إلى المهندس محسن عبد الرشيد، بمناسبة توليه منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة، ومؤكدًا ثقته في قدرته على مواصلة تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.