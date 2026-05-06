الجيزة تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء للوقوف على انتظام العمل بمختلف الملفات وبحث استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي .

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي والمواطنين بمناسبة أعياد تحرير سيناء والعمال وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وخلال الاجتماع تابع محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال الامتحانات والانتهاء من أعمال التجهيزات اللازمة ورفع كفاءة المدارس وإعداد اللجان لاستقبال الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية .



وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كافة المدارس وتوافر التسهيلات ومصادر التهوية اللازمة ومبردات المياه والزائرة الصحية والاستعداد للتعامل مع اي حالات طارئة.



كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمنع الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات بصورة دورية وتوفير مناخ ملائم يراعي مصلحة الطلاب.

كلف المحافظ بربط غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بغرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لضمان المتابعة اللحظية لسير أعمال الامتحانات وسرعة التعامل مع أية شكاوى أو طوارئ قد تطرأ بما يحقق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.



كما أعلن محافظ الجيزة استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن العمل من المنزل يوم الأحد بكافة الأجهزة دون تعطيل للخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

ولتحسين حالة المصارف والترع بنطاق المحافظة، كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر المصارف والترع كلٌّ في نطاقه وتقسيمها وفقًا لمتطلبات المعالجة إلى (ضعيفة – متوسطة – سريعة) مع تحديد آليات رفع كفاءة كل منها لبدء التنفيذ مؤكدًا أهمية سرعة البت في شكاوى المواطنين باعتبارها أحد معايير تقييم الأداء.



كما ناقش المجلس موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين التعديات والمتغيرات المكانية حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات والبت في النسب المتراكمة مع استمرار توجيه لجان طرق الأبواب لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم واستكمال الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات جديدة.