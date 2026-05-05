نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مناسيب المياه بترعة المريوطية ومصرف اللبيني بمركزي أبو النمرس والبدرشين

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيًا مناسيب المياه بترعة المريوطية ومصرف اللبيني بمركزي أبو النمرس والبدرشين لضمان انتظام تصريف المياه والتصدي لأي ارتفاعات مفاجئة لمنسوب مياه المصرف، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمناسيب المياه بالمصارف الزراعية لضمان بقائها عند المعدلات الآمنة وإزالة العوائق والتعامل الفوري مع أي زيادة في المناسيب.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على المتابعة المستمرة والرصد الميداني لمناسيب مياه المصرف الزراعي والتعامل مع أي كثافات مياه زائدة مع تكثيف أعمال تطهير سحارات ومصارف اللبيني وترعة المريوطية لضمان سلامة الأراضي الزراعية.

ومن ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ قرى الوحدة المحلية لقرية شبرامنت لمتابعة جهود رفع تجمعات القمامة والرتش والتجريد بقرى شبرامنت والحرانية ووجّه النائب بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتكليفات المحافظ.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، رمضان عبد الرحمن رئيس مركز أبو النمرس وزينهم إدريس رئيس مركز البدرشين ومحمود سليمان مدير عام صرف شمال الجيزة.