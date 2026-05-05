4 يونيو موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 20225 / 2026 وذلك لكافة المراحل التعليمية والشهادات وصفوف النقل بجميع أنواعها مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وجاءت مواعيد الامتحانات للشهادة الإعدادية (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

بينما امتحان مواد المستوي الرفيع لجميع المراحل يبدأ يوم الأثنين ١١ / ٥ / ٢٠٢٦ إلي يوم الأربعاء ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦ .

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل المدارس والإدارات التعليمية مع الالتزام بتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب والتأكد من تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية بما يحقق الانضباط والشفافية.