محمد النني من المدرجات لجماهير أرسنال: لا تفقدوا الأمل.. الموسم المقبل سيكون لنا

وجّه النجم المصري محمد النني رسالة دعم ومساندة إلى جماهير الأرسنال، مطالبًا إياهم بمواصلة الإيمان بالفريق وعدم الشعور بالإحباط رغم الإخفاق في تحقيق بعض الأهداف خلال الموسم.



وقال "النني"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "جماهير أرسنال المحبوبين، لا تخيبوا ظنكم كثيرًا، كونوا فخورين بهذا الفريق وبكل ما حققه. استمروا في الإيمان واستمروا في دعمه بالطريقة التي تفعلونها دائمًا، فنحن في الاتجاه الصحيح".



وأضاف لاعب أرسنال السابق أنه سعيد للغاية بخوض تجربة متابعة مباراة للفريق من المدرجات للمرة الأولى وسط جماهير النادي، مؤكدًا تقديره الكبير للاستقبال الحافل الذي حظي به من مشجعي "المدفعجية".



وأوضح “النني” أن الحب والدعم اللذين تلقاهما من جماهير أرسنال جعلاه يشعر وكأنه واحد منهم بالفعل، مختتمًا رسالته بتفاؤل كبير بشأن مستقبل الفريق، قائلاً: "السنة الجاية هيكون وقتنا.. أحبكم أيها المدفعجية".



ولاقت رسالة النني تفاعلًا واسعًا من جماهير أرسنال، التي أشادت بعلاقته القوية بالنادي وجماهيره، رغم رحيله عن صفوف الفريق.