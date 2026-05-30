طليقته حرمته من ابنه في العيد.. أب يتسلق سلما خشبيا لرؤية طفله من الشباك| صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أبًا يستخدم سلمًا خشبيًا للصعود إلى نافذة منزل لرؤية طفله، بعد منعه من لقائه خلال أيام عيد الأضحى، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف عبر منصات السوشيال ميديا.

ويُظهر الفيديو الأب وهو يحتضن طفله ويطمئن عليه ويصافحه من شرفة المنزل، في مشهد إنساني مؤثر، قبل أن يغادر المكان عقب رؤيته، وسط حالة من الحزن والتأثر بين المتابعين الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع.

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن تعاطفهم مع الأب وما وصفوه بـ«الحرمان من رؤية أبنائه»، فيما طالب آخرون بضرورة تنظيم حق الرؤية بشكل قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من تفاقم النزاعات الأسرية.

ودعا عدد من المتابعين إلى أهمية التعامل مع مثل هذه القضايا الأسرية في إطار قانوني وإنساني متوازن، بما يحفظ مصلحة الطفل أولًا ويضمن عدم تصاعد الخلافات بين الطرفين.