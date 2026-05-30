سار: اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، اليوم السبت، انتهاء التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة لموسم حج عام 1447هـ، حيث نقل القطار أكثر من 1.9 مليون راكب بين محطاته الـ 9 الواقعة في مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك عبر تسيير 1800 رحلة خلال الموسم، مما يعكس كفاءة في التشغيل والقدرة على خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت "سار" - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن تشغيل قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام امتد على مدى 7 أيام، بدأت في السابع من شهر ذي الحجة واستمرت حتى اكتمال حركة الحجاج بنهاية أيام التشريق.

وأشارت إلى أن تنقل الحجاج بين المشاعر شهد كثافة تشغيلية عالية جرى التعامل معها بكفاءة، بدءًا من مرحلة التصعيد إلى مشعر عرفات، مرورًا بمرحلة النفرة إلى مزدلفة، ثم مرحلة الإفاضة إلى مشعر منى، وانتهاءً بحركة الحجاج خلال أيام التشريق باتجاه جسر الجمرات، بما أسهم في تحقيق انسيابية في الحركة وتيسير تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك أن منظومة تشغيل قطار المشاعر المقدسة أسهمت في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر بكفاءة عالية، من خلال تنظيم دقيق لحركة القطارات وتكامل في إدارة العمليات التشغيلية، بما يعزز مستويات السلامة ويحد من الازدحام، ويسهم في تحسين تجربة الحجاج خلال أداء مناسكهم.

وأشار إلى مواصلة "سار" لتطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها خلال مواسم الحج بما يدعم مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج وييسر تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.