رياضة

باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا بفوزه على أرسنال بضربات الترجيح

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية - التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست - بالتعادل بنتيجة 1-1.

وتوج باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي الأبرز للعام الثاني على التوالي، وهي المرة الثانية في تاريخه أيضا، فيما فشل أرسنال في حصد اللقب لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر النهائي للمرة الثانية بعد عشرين عاما من خسارة نهائي نفس البطولة سنة 2006 أمام برشلونة الإسباني.

تقدم أرسنال بهدف مبكر عبر لاعبه الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 6 بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، ثم أدرك باريس سان جيرمان التعادل في الدقيقة 65 بهدف من ركلة جزاء سجلها نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليتجه اللقاء إلى الشوطين الإضافيين، ثم إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3.

وفي ضربات الترجيح، سجل الفريق الباريسي أربع ركلات عن طريق جونزالو راموس وديزري دوي وأشرف حكيمي ولويس بيرالدو، وأهدر ركلة وحيدة للاعبه نونو مينديز.. أما أرسنال فسجل لاعبوه ثلاث ضربات فقط عبر فيكتور جيوكيريس وديكلان رايس وجابرييل مارتينيلي، فيما أضاع الفريق اللندني ركلتين من خلال إيبرتشي إيزي وجابرييل ماجاليش.

وكان أرسنال قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في الدور نصف النهائي على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما عبر باريس سان جيرمان إلى النهائي عقب تغلبه على بايرن ميونخ الألماني.

