طلع وراها الشقة وسرق أكرة بابها .. ضبط سائق سيارة نقل ذكي تهجم على سيدة بالقطامية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قائد سيارة تابع لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بملاحقتها والتعدى عليها ونجلتها بالسب وسرقة المقبض الخاص بباب شقتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة تابع لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بملاحقتها والتعدى عليها ونجلتها بالسب لخلاف بينهم حول قيمة الأجرة وقيامه بسرقة المقبض الخاص بباب شقتها بالقاهرة .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبمواجهته أقر بملاحقة نجلة المبلغة بسبب خلافات مالية حول الأجرة ، وعدم تعديه على المذكورة بالسب والشتم ، وإنفصال مقبض باب الشقة عقب جذبه حال طرقه الباب بدون قصد منه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



