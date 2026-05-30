الحرس الثوري الإيراني يكشف عن زورق هجومي سريع جديد مزود بصواريخ كروز بحرية
ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بالتتويج بدوري أبطال أوروبا
تحذير .. خطأ شائع في غسل أواني الطهي يدمرها
أعمال شغب واسعة في باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا
حابب أشتغل معاك | لفتة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ نادر نور بعد رسالته المؤثرة
الدفاع السورية: إجراءات ميدانية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد
اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تؤكد شمول صلاحياتها جميع مناطق القطاع
الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تختتم احتفالات الثقافة بعيد الأضحى على مسرح السامر
المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما
ربنا يبعد عننا العين | عودة مصطفى أبو سريع إلى زوجته
رئيس التحرير
طه جبريل
الدفاع السورية: إجراءات ميدانية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور

ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور
اتخذت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، سلسلة من الإجراءات الميدانية بمحافظة دير الزور، بهدف حماية الأهالي وإجلاء المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل الأضرار التي خلفتها الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات على عدد من المناطق والقرى الواقعة على ضفاف النهر.

وأكد مدير العلاقات العامة في إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية، عدي العبد الله - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الوزارة منذ اللحظات الأولى لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور استنفرت مختلف كوادرها وتشكيلاتها العسكرية للمساهمة في معالجة تداعيات الأزمة وحماية الأهالي في المناطق المتضررة.

وأوضح العبد الله، أن القوات العسكرية في المحافظة باشرت عمليات إجلاء الأهالي من المناطق المتضررة إلى مواقع أكثر أمانا ضمن المحافظة، حيث تم رصد عدد من المناطق المنخفضة المهددة بوصول المياه إليها، ما قد يشكل ذلك خطرا على السكان.

وأشار العبد الله إلى أن الوزارة عززت جهودها بمعدات وآليات عسكرية ولوجستية أسهمت في إنشاء ورفع سواتر ترابية وتأمين ممرات مائية ساعدت السكان على الوصول إلى مناطق آمنة على الضفة الأخرى للنهر، منوها بأن القوات البحرية دفعت بما بين 30 و35 زورقا وقاربا لتنفيذ عمليات إجلاء المدنيين العالقين في الأحياء التي غمرتها المياه، ونقلهم من الضفة الشرقية إلى الغربية وتأمينهم في أماكن آمنة.

وأضاف العبد الله أن القوات الجوية نفذت طلعات استطلاعية عدة فوق مجرى النهر لرصد الواقع الميداني وتقييم حجم الأضرار، والمساهمة في نقل العالقين من المناطق التي يصعب الوصول إليها برا.

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

